Число погибших в результате аварии в Татарстане увеличилось до 13 человек, еще 12 человек по-прежнему находятся в больнице, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, ДТП с участием автобуса и бензовоза произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, недалеко от города Заинск. Пассажирский автобус ехал по маршруту Самара-Ижевск.

После столкновения автобус перевернулся и загорелся. В момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя. Сейчас спасатели заняты извлечением тел погибших из автобуса.

