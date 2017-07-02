Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в Twitter, что подумывает о переименовании американского телеканала CNN из "фейковых новостей" в "мошеннические новости". Об этом пишет РИА "Новости".

"Фейковые и мошеннические СМИ усиленно работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен пользоваться соцсетями — но помните, я победил на выборах 2016 года с помощью интервью, речей и соцсетей. Я должен был побороть фейковые новости, и я это сделал. Мы продолжим побеждать!" — отметил глава американского государства.

После этого лидер Америки разместил еще один твит, в котором написал, что хочет переименовать "фейковых новостей CNN в мошеннические новости CNN".

Ранее ИА "Амител" писало, что американская газета New York Post выпустила материал, посвященный твитам президента США Дональда Трампа. Любопытно, что в материале всего три слова: "Остановись. Просто остановись". Материал был опубликован в пятницу, 30 июня.



