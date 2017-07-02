Движение закрыто на проезжей части улицы Попова со стороны улицы Семенова в сторону Павловского тракта в Барнауле из-за затопления дороги. Об этом сообщают в пресс-служба ГИБДД по краевой столице.
"Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Барнаула",- сказано в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, затопление проезжей части связано с сильными дождями. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
Вчера проезжал по новому прошлый год открытому первому участку дороги от Павловского тракта до Жасминной по Солнечной Поляне.Все ливнёвые решётки на дороге забиты землёй,проверять некому ((
поеду посмотрю, как перерыли участок
Сказано же - перерыто! Не поедешь!
Не умели раньше дороги и ливнёвки строить!
не первый раз уже
~30 лет назад там совки ливнёвку сделали, и ничего не затапливало. Позднее она забилась. Сейчас часть канала разрушено и закопано.
Скорей бы уже до Балтийской всё затопило-собаку помою!
а малахова-павловский под мостом так сильно теперь не топит, как раньше?
а трамваи ходят ?
Верно говорят, все небо ракетами продырявили. Все испытывают, никак доиспытаться не могут.