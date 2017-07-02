Движение закрыто на проезжей части улицы Попова со стороны улицы Семенова в сторону Павловского тракта в Барнауле из-за затопления дороги. Об этом сообщают в пресс-служба ГИБДД по краевой столице.

"Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто. На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции города Барнаула",- сказано в сообщении ведомства.

По данным ГИБДД, затопление проезжей части связано с сильными дождями. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.