Президент России Владимир Путин подписал закон. согласно которому увеличивается продолжительность рабочего дня несовершеннолетних. Об этом пишет "Газета.ру".
Как сообщает издание, теперь во время каникул трудовой день для подростков в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов.
Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, которые совмещают работу и учебу в течение учебного года могут работать 2,5 часа в сутки, а в возрасте от 16 до 18 — 4 часа.
Комментарии
Как при советской власти. Только вот работы нет, как при дерьмократах.
С каких это пор Путин стал дерьмократом, ведь он сам позиционирует себя с царем-авторитарным правителем?!
Всячески пытаются закабалить.
Лучше бы боролись с безработицей, обещанные миллионы рабочих мест создавали.
Чтобы не приходилось людям на заработки мотаться по другим городам.
По моему, просто популистское решений. От него ни холодно, ни жарко. Рабочих мест нет, ни один работодатель ни готов, кроме принудительного указания, устраивать подобну рабочую силу. Отрыжка совка.