Президент России Владимир Путин подписал закон. согласно которому увеличивается продолжительность рабочего дня несовершеннолетних. Об этом пишет "Газета.ру".

Как сообщает издание, теперь во время каникул трудовой день для подростков в возрасте от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов.

Подростки в возрасте от 14 до 16 лет, которые совмещают работу и учебу в течение учебного года могут работать 2,5 часа в сутки, а в возрасте от 16 до 18 — 4 часа.