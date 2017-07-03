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Сумму, превышающую 300 миллионов рублей, планируется направить на ремонт участков федеральной трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном.

Соответствующие тендеры объявило на сайте Госзакупок Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай".

Речь идет о двух лотах. Первый из них с максимальной ценой контракта 199 514 804 рублей предполагает проведение капитального ремонта на участках трассы с 126 по 128 километр и от 128 до 132 километра.

Второй лот с начальной ценой контракта 104 199 128 рублей предполагает проведение ремонта на участке 116 – 126 километр федеральной трассы. Оба аукциона пройдут 7 июля.

Относительно порядка работ на участке, подлежащего капитальному ремонту, в документах закупки сказано: "Капитальный ремонт производится без перерыва движения автотранспорта. При производстве работ предусмотрено движение транзитного транспорта по половине проезжей части существующей автодороги с последующим переводом движения транзитного транспорта на отремонтированную половину проезжей части автодороги. Организация движения транзитного транспорта на период капитального ремонта включает установку дорожных знаков, сигнальных фонарей, направляющих конусов и защитных ограждений".

Что касается работ на втором участке, то здесь ремонт планируется проводить с использованием технологии "Новачип". "Работы ведутся по полосам движения с пропуском транзитного транспорта по свободной от ремонта полосе. Для обеспечения безопасности и ориентирования водителей в пути, объезды по встречной полосе обустраиваются временными дорожными знаками", — также отмечается в документах закупки.