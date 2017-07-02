Выходец из Туниса пришел в полицию рассказал, что убил двух пенсионеров в австрийском городе Линц из-за своей ненависти к правым политикам страны. Об этом пишет РИА "Новости".

54-летний мигрант рассказал, что тщательно спланировал убийство. Сначала он задушил 85-летнюю женщину, затем убил ее 87-летнего мужа. После этого он поджег их тела.

По словам подозреваемого, он убил пенсионеров из-за политических взглядов, так как испытывает неприязнь к правым политикам. По его мнению, убитые поддерживали Австрийскую партию свободы.

В Австрии мужчина живет 28 лет и хорошо знал своих жертв.