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Борис Ельцин ровно 21 год назад, 3 июля 1996-го, был избран на второй срок в качестве президента России.

Результаты тех выборов до сих пор вызывают бурные споры, критикуются политиками, знатоками избирательного права и обычными россиянами. Тем не менее, 3 июля 1996-го Борис Николаевич во втором туре по официальной версии одержал победу над Геннадием Зюгановым и продолжил властвовать в Кремле.

Портал Amic.ru вспоминает ту непростую и уже кажущуюся далекой эпоху.

Так Борис Николаевич собирался на выборы 96-го

А вот он приносит присягу во время церемонии инаугурации

В слову, вот более полная версия этого торжества

Поздней осенью все того же 1996-го Ельцин перенес операцию на сердце, во время которой его обязанности исполнял Виктор Черномырдин

Ну а вот всем известные кадры того, как в новогоднюю ночь Борис Николаевич сказал те самые слова: "Я устал, я ухожу…"

