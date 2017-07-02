Одиннадцатилетний мальчик спас своих родственников от медведя, прогуливаясь по лесу в американском штате Аляска. Об этом пишет газета "Известия".

ЧП случилось на прошлой неделе. Мальчик гулял по лесу вместе отцом, дядей и двоюродным братом. Неожиданно на дядю мальчика набросился медведь. Все произошло так быстро, что мужчина даже не успел вскинуть ружье.

В свою очередь, мальчик смог несколько раз выстрелить в хищника и убил его. Первый выстрел попал животному в плечо, а второй — в нос. Мужчина отметил, что их спасло лишь то, что ребенок нес ружье в руках, а не на плече.