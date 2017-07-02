Диетологи считают, что сокращение потребляемых в пищу продуктов для худеющих людей может принести лишь негативные последствия. Об этом пишет газета "Известия".

Человек, желающий снизить вес, начинает меньше есть. Тогда организм оказывается в стрессовой ситуации и замедляет процессы метаболизма. Таким образом, организм "пытается" сохранить жировую ткань.

Получается, что человек голодает, а вес не снижается. Иногда даже увеличивается. Те, кто хочет похудеть должны помнить, что нужно обогатить свой рацион продуктами, богатыми клетчаткой, растительными белками и жирами, уменьшить употребление углеводов, больше пить воды и заняться спортом.