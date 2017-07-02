Газета The Washington Post объяснила, почему канцлер Германии Ангела Меркель выступила "против" легализации однополых браков в Германии. Об этом пишет газета "Известия".

Отметим, что ранее этот закон поддержали 393 депутата нижней палаты парламента ФРГ, 226 проголосовали против. Канцлер Германии также опустила в урну карточку красного цвета. Это означает, что голосующий выступает "против".

Автор материала The Washington Post пишет, что партия Меркель "Христианско-демократический союз" всегда категорично выступала против легализации гей-браков. Но перед голосованием канцлер призвала принять решение на основе собственных убеждений, а не политики партии.

Сама Меркель много раз говорила, что для нее брак ­— это "когда мужчина и женщина живут вместе".

Как сообщалось ранее, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "последним днем Помпеи" легализацию однополых браков в Германии.