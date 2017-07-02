Украинская переводчица Анна Чесановская оштрафована судом в Париже за критику в своем блоге фильма режиссера Поля Морейра "Маски революции" о событиях в Киеве в 2014 году. Об этом пишет "РБК".

Сообщается, что женщина помогала режиссеру с переводам фильма. Позже в своем блоге она написала, что Морейр не включил в фильм некоторые высказывания украинских политиков. Кроме этого,по ее мнению, режиссер смонтировали цитаты так, как было выгодно ему. По мнению переводчицы, фильм носит субъективный характер.

В результате, режиссер обвинил Чесановскую в клевете. Суд обязал выплатить в общей сложности 8500 евро за моральный ущерб, расходы на адвокатов и нарушение закона.

Также переводчица будет должна опубликовать опровержении в газете за пять тысяч евро.