Дожди, грозы и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае на понедельник, 3 июля. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, ночью в восточных районах пройдут дождь, гроза, местами сильный дождь, в утренние часы местами в западных районах туман. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов.

Днем 3 июля также в отдельных районах возможны дождь, гроза. Воздух прогреется до +22..+27 градусов. Ветер будет дуть в этот день юго-западный 4-9 метров в секунду местами порывы до 11-16.

В Барнауле в начале ночи возможен дождь. Ночная температура составит +11...+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду, днем при грозе порывы до 14.