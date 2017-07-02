Восстановительные работы крыши многоэтажного жилого дома на улице Чкалова, 57 в Барнауле начнутся в понедельник, 3 июля. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

В ведомстве уточняют, что сильные порывы ветра повредили металлоконструкцию кровли этого дома. Силами сотрудников МЧС России по Алтайскому краю и управляющей компании угроза падения элементов металлоконструкции устранена, в понедельник начнутся восстановительные работы.

Восстановлено электроснабжение в Октябрьском районе Барнаула. Что касается Центрального района, то к утру 2 июля на пульт дежурного администрации Центрального района поступило порядка 50 сообщений об отключении света и поваленных деревьях.

В Ленинском районе после разгула стихии была отключена вода. Сейчас все работает в штатном режиме. Шквалистый ветер также повалил деревья по улице Попова, 64 и 72, а также поломаны ветки по улице Юрина,299 и улице Антона Петрова, 215. Разбор деревьев и веток уже закончен. В Железнодорожном районе убирают упавшие ветки, серьезных повреждений не зафиксировано.