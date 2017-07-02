Житель Дагестана Рашид Салахбеков утонул на московском пляже Серебряный бор при спасении девушки, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание, инцидент произошел в пятницу, 30 июня. На пляже 26-летний мужчина отдыхал со своими коллегами. Когда он увидел, что девушка далеко заплыла, Рашид поплыл за ней. Он смог притянуть девушку к берегу, там ее достали другие отдыхающие. Но сам мужчина не смог спастись.

Этот случай вызвал большой общественный резонанс. Некоторые пользователей соцсетей предложили представить мужчину посмертно к награде.