Синоптики отмечают, что остаток лета в центральных регионах России будет дождливым и пасмурным, сообщает "Вести.Ru".

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пока нет никаких признаков того, что в эту часть России вернется жаркая погода. По его словам, в результате активной циклонической деятельности Центральную Россию почти каждый день будут поливать дожди различной интенсивности.

Средняя ночная температура составит +8..+13 градусов, а днем +16..+21. Небольшие вспышки тепла возможны будут в конце июля.