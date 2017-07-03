Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы менее чем за две недели уже дважды были вынуждены оставаться без света во время сильных гроз – прогнозы погоды на ближайшее время заставляют предполагать, что такая ситуация может повториться.

Напомним, первое масштабное отключение электричества произошло вечером 20 июня, когда город накрыла мощная буря. Тогда около часа энергоснабжений было нарушено сразу в нескольких районах города.

В Алтайэнерго после ликвидации сбоя заявили об оперативности предпринятых мер, а то, что тысячи людей вынуждены были сидеть света объяснили так: "Причиной нарушения энергоснабжения жителей Барнаула 20 июня стало отключение 1 и 2 систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Из-за этого произошло отключение кабельной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Барнаульская ТЭЦ-2 – Барнаульская ТЭЦ-3" филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочернее предприятие ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Без напряжения оставались девять подстанций 110 кВ города Барнаула".

Также в организации подчеркнули, что с 20 июня ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" находится в особом режиме работы.

Однако прожить без сбоев Барнаулу удалось недолго – в минувшие выходные ситуация повторилась. Вечером 1 июля в краевой столице вновь во время грозы произошло очередное масштабное отключение – света не было, в частности, на новом рынке, в поселке Солнечная поляна, на "первомайке", в районе горы.

В официальном сообщении энергетиков ситуацию прокомментировали так: "Мощный грозовой фронт движется по региону. Энергетики противостоят стихии. Незамедлительно после сообщения диспетчера об аварийном отключении линий электропередачи персонал приступает к оперативным переключениям и аварийно-восстановительным работам. В пиковый момент в 20:00 на территории региона было отключено 10 ПС 110 кВ и 6 ПС 35 кВ. В том числе – объекты краевого центра. В Барнауле, благодаря оперативным и профессиональным действиям персонала Алтайэнерго электроэнергию удалось вернуть в дома жителей в течение получаса".

Самоотверженность и профессионализм аварийных бригад никто не ставит под сомнение, а вот с тезисом о восстановлении энергоснабжения за полчаса можно поспорить. Пользователи социальных сетей на эти данные отреагировали так: "Враньё! света не было 1час 10минут, а не полчаса!", "У нас всю ночь не было и утром тоже", "Часов пять не было", "А у меня очень быстро включили, спасибо!", "Полтора часа света не было, Октябрьский район", "У нас только в час ночи дали электричество", "Вообще не отключали, только моргал немного в течение 2-3 минут.

(Ленинский р-н)".

Масла в огонь подливает тот факт, что именно 1 июля в очередной раз подскочили коммунальные тарифы, включая электроэнергию. Не секрет, что одним из главных официальных "оправданий" для этого называется улучшение качества оказания услуг, в том числе и по энергоснабжению.

Чудесное стечение обстоятельств, при котором немалая часть Барнаула осталась обесточенной в день повышения тарифов, уже стало своеобразным мемом в социальных сетях. Люди откровенно высмеивают такую ситуацию, придерживаясь старого-доброго правила – шутить, если более ничего не остается.

Впрочем, некоторым было не до шуток. Так, корреспондент портала Amic.ru в момент отключения света оказался в одном из заведений общепита в центре города. Из-за энергетического сбоя кафе в этот вечер явно пришлось претерпеть убытки – клиентам предлагали только те блюда, которые можно приготовить на газовых плитах, в результате чего многие посетители зачастую отзывали свои заказы, предпочитая потягивать прохладительные напитки. Так что, для кого-то отключение света – это не только повод отвлечься от сидения за компьютером, а реальный удар по карману.

Между тем, лето в разгаре. Судя по прогнозам синоптиков, грозы и бури еще пожалуют в Барнаул. А значит, повод узнать, что же окажется сильнее – непогода или энергосистема краевой столицы – обязательно подвернется.