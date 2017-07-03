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Новости

Митя Фомин на фестивале во Львове назвал Крым российской территорией

, ИА "Амител"
Певец добавил, что музыка не имеет границ

Фото: globalsib.com

Певец из РФ Митя Фомин на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest, который проходил во Львове, напомнил, что Крым является российской территорией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью музыканта для канала "1+1".

Агентство пишет, что корреспондент напомнила артисту о его выступлении сначала в Крыму, а затем на Украине, предположив, что СБУ про это, вероятно, еще не знает. Затем она спросила, считает ли Фомин Крым частью РФ. 

"По факту это российская территория", — произнес в ответ певец, подчеркнув, что музыка не имеет границ. Фомин подчеркнул, что ездил в Крым и в прошлом. "Артист, как птица, он волен петь, даже если его не будут слушать. Он волен петь там, куда прилетает", — цитирует агентство музыканта.

Отмечается, что Фомин назвал себя голубем мира, призвав не запрещать музыку.

Напомним, Служба Безопасности Украины регулярно не пускает артистов из РФ в страну из-за посещения полуострова, который украинские власти считают своей, но временно окупированной территорией. Так произошло, в том числе, с российской представительницей на "Евровидении-2018" Юлией Самойловой.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.07.2017 09:04
- гость -

А вот макаревич с гребенщиковым опасаются залетать на российскую территорию Крым.
Боятся что им крылья пообрежет киевская служба безопасности.."Если птице отрезать руки,если ноги отрезать тоже,эта птица летать не будет потому что любить не сможет" (поэт В.Винокур)

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3.07.2017 09:19
- гость -

видимо посчитал кассу в Европе, прикинул, что делать ему там нечего и ответил как есть

0  0
3.07.2017 09:31
- гость -

вроде бы певец митя с сединой на висках, а никогда о таком не слышал, что поет и про что поет совсем не знамо

0  0
3.07.2017 09:36
- гость -

3.07.2017 09:31,
в 2003 году с концертом в Барнаул HIFI приезжал
если Вам еще нет 13 лет, то конечно Вы не могли посетить его концерт)

0  0
3.07.2017 09:38
- гость -


3.07.2017 09:31
- гость -

То, что ты его не знаешь, не отвергает того факта, что Крым наш.

0  0
3.07.2017 09:42
- гость -


3.07.2017 09:36
- гость -


3.07.2017 09:38
- гость -

Какие мои годы, еще успею познакомиться с творчеством талантливого российского певца и исполнителя. Теперь, безусловно, наверное, будет выступать в Барнауле значительно чаще.

0  0
3.07.2017 11:22
Filin

Это что за великий певец голосом, что его по всем новостям крутят?

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3.07.2017 11:24
гость

ну если Митя сказал, Трампу и Макрону теперь деваться точно некуда

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3.07.2017 11:37
- гость -

путин достал главный аргумент

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