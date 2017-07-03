Фото: barnaul.org

Дорожники начали асфальтировать улицу 50 лет СССР в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы ведутся на участке от улицы Сухэ-Батора до Панфиловцев. Подчеркивается, что капитальный ремонт участка выполняется в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Дорогу покрывают слоем горячего асфальтобетона толщиной 6 сантиметров на площади 16,761 квадратных метра. Кроме этого, планируется отремонтировать и заменить десять колодцев, а также шесть дождеприемных решеток ливневок.

Все работы должны закончиться 15 июля.