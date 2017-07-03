В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух местных жителей и двух несовершеннолетних, тела которых извлечены из водоема. Троих разыскивают спасатели. Об этом заявили в региональном ГУ МЧС.

Как сообщили в СК, в вечернее время 2 июля 2017 года из озера Максимка Чесменского района (около села Чесма) извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и двухлетнего мальчика. "По предварительным данным, мужчина со своими детьми и детьми родственников плыл по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули", — говорится в сообщении ведомства.

30-летняя женщина и мальчики 9 и 15 лет числятся пропавшими без вести, сообщили СМИ в региональном МЧС. В сообщении СК говорится, что "ведутся поисковые работы по обнаружению тел мужчины, 8 и 15-летнего мальчиков".

Сообщается, что на реке был полный штиль, лодка, на которой находились две семьи, перевернулась примерно в 50 метрах от берега, где глубина реки составляет всего около 1,5 метров.

Отмечается, что водоем Максимка не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. "В нарушение требований безопасности несколько человек всё же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел, так как жилетов попросту не было. Во время прогулки лодка перевернулась из-за перегруза", — говорится в сообщении МЧС.

"В ГУ МЧС России по Челябинской области развернут оперативный штаб под руководством начальника Центра управления в кризисных ситуациях", — сообщили в МЧС.

На месте происшествия организована работа оперативных групп различных ведомств и представителей администрации. В общей сложности в поисково-спасательных работах задействованы почти 70 человек.