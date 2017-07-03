Фото: kolpino-city.ru
Автомобиль загорелся в ночь на понедельник. 3 июля, в Бийске, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о возгорании поступила в 02:22. Ликвидировать пожар удалось в 02:31.
"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники", — добавляют в экстренном ведомстве. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Почему новости без подробностей....
А где конкретно...город большой...хотелось чтобы на какой улице произошло....
А так ....сплетни получается...или слухи.