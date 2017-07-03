Фото: youtube.com

В КНР произошел неудачный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (Великий поход-5). Видео пуска разместили на хостинге YouTube, пишет "Российская газета".

Издание отмечает, что самую мощную из имеющийся в Китае ракет запустили с космодрома Вэньчан в воскресенье, 2 июля, в 19:23 по местному времени. Ракета должна была вывести на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-18", который должен был обеспечить оптическую лазерную связь на околоземной орбите.

Местные СМИ написали, что запуск был признан неудачным, поскольку после старта "Чанчжэн-5" возникли проблемы. Подробности инцидента пока не уточняются.

"РГ" напоминает, что первую такую ракету успешно запустили в ноябре прошлого года. Длина "Чанчжэн-5" составляет около 57 метров, диаметр — пять метров, а полезная нагрузка равна 25 тоннам. Ее особенностью является экологически чистое топливо на основе жидких водорода и кислорода.