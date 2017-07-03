Государственные сайты России оформят в едином дизайне

Все государственные сайты России перейдут на единый дизайн, первые десять ведомств сделают это до апреля 2018 года, пишут "Известия".

По данным издания, над новым дизайном работают Минкомсвязи России и Институт развития интернета (ИРИ).

На первом этапе единое оформление получат портал правительства России, Минфина, Минздрава, Минобрнауки, Минтруда, Минэнерго, портал госуслуг, сайт голосований "Российская общественная инициатива", портал открытых данных и сайт для общественного обсуждения проектов нормативных актов.

"Идея в том, чтобы привести все сайты к единому стилю и дизайну. Все федеральные органы власти, официальные сайты субъектов, региональные органы должны будут применять единые стандарты: цвет, шрифты, стилистику", — пояснил директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин.

По словам замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александра Павловича, в стране насчитывается более 5 тысяч интернет-ресурсов органов власти. Большинство из них выполнены в разном дизайне и не связаны друг с другом, при этом их функциональность дублируется.