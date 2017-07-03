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Бийское предприятие начало выпускать пельмени и манты из мяса марала, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

В компании отмечают, что мясо похоже по вкусу на говядину, но при этом оно отличается большей насыщенностью цвета, маложирностью и тонким ароматом.

Больше всего продукт интересен столовым, кафе и ресторанам, отмечают в управлении.

Подчеркивается, что реализовывать проект начали еще в минувшем году, а активные продажи стартовали в текущем. Купить пельмени и манты с мясом марала можно в Бийске, Белокурихе, Барнауле и Новосибирске.