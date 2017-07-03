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Бийское предприятие начало выпускать пельмени и манты из мяса марала, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В компании отмечают, что мясо похоже по вкусу на говядину, но при этом оно отличается большей насыщенностью цвета, маложирностью и тонким ароматом.
Больше всего продукт интересен столовым, кафе и ресторанам, отмечают в управлении.
Подчеркивается, что реализовывать проект начали еще в минувшем году, а активные продажи стартовали в текущем. Купить пельмени и манты с мясом марала можно в Бийске, Белокурихе, Барнауле и Новосибирске.
Комментарии
Название у предприятия есть? А то журналисты факт знают, а название нет. Может это "фейковая" новость???
Их из говядины и свинины то давно не делают.
А как их отличить. Будет написано, что из маралятиты, а из чего на самом деле?
Если по насыщенности цвета, то химия в помощь. Любую насыщенность любого цвета сделают.
А так-то да. Ел. Вкусно.
В Сети "Океан" такие пельмени и манты продают с прошлого года.