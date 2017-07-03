В Ингушетии женщина забрала своего 2-летнего сына из садика со следами жестоких побоев, сообщает паблик MASH.
Перед инцидентом маленький Абдулмалик гостил у дяди. Выясняется, кто виноват в случившемся: воспитатели или родственники ребенка.
В детском садике утверждают, что мальчика привели уже с побоями после ночевки у дяди. Женщина уверена, что сына избили воспитатели.
Самочувствие малыша ухудшается с каждым днем, рассказывает мама ребенка.
Комментарии
Дети гор. Дикие нравы.
Давно пора на детей скрытые камеры вешать, иначе правды не найдёшь. Воспитатели на такие вопросы отвечают что их не было рядом с детьми( почему) но говорит что дети друг друга бьют, ( опять почему) такое ощущение что дети в саду сами себе предоставлены , а воспитатели получают зарплату только потому что другую работу себе не нашли где много платят.
Адаптация к школе, армии,тюрьме. Это Россия