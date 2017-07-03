В Ингушетии женщина забрала своего 2-летнего сына из садика со следами жестоких побоев, сообщает паблик MASH.

Перед инцидентом маленький Абдулмалик гостил у дяди. Выясняется, кто виноват в случившемся: воспитатели или родственники ребенка.

В детском садике утверждают, что мальчика привели уже с побоями после ночевки у дяди. Женщина уверена, что сына избили воспитатели.

Самочувствие малыша ухудшается с каждым днем, рассказывает мама ребенка.