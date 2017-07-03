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Матвиенко примет участие в первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС

, ИА "Амител"
Мероприятие проходит в Новосибирской области

Фото: I-r-p.ru

Делегация Совфеда во главе с председателем Валентиной Матвиенко примет участие в Первом Международном конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре", пишет "Парламентская газета".

Мероприятие проходит в Новосибирской области под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ. мероприятие соберет более 300 участниц, включая представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.

"Развитие "женской" линии сотрудничества может сыграть существенную роль в повышении эффективности работы этих объединений, будет способствовать решению актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем, снижению международной напряжённости, упрочению дружеских и добрососедских связей между странами", — отметила Матвиенко.

Она уверена, что проведение Конгресса также станет важным этапом в подготовке Второго Евразийского женского форума 2018 года. В рамках мероприятия получат дальнейшее международное развитие темы, рассмотренные на первом Евразийском женском форуме, прошедшем под председательством Матвиенко в 2015 году в Санкт-Петербурге. Это, в частности, поддержка деловой активности женщин, женского предпринимательства, повышение роли женщин в сфере современных технологий, гуманитарного сотрудничества и достижение глобальных целей устойчивого развития.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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