Фото: vk.com/act54

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. "Паровозик" собрала машина Toyota Windom, которая также поставила на передние колеса автомобиль "Лада", пишет "НГС.Новости" со ссылкой на "Автоспас".

Очевидцы рассказали, что иномарка "залетела" под отечественную машину и поставила ее на передние колеса. При этом задние колеса LADA Granta оказались на капоте и лобовом стекле иномарки. Подчеркивается, что отечественную машину от удара отбросило в Nissan Cefiro, который задел Datsun Mi-Do, а последний, в свою очередь, столкнулся с Toyota Allion.

По данным специалистов "Автоспаса", виновником ДТП является находившийся за рулем Toyota Windom мужчина, не успевший затормозить перед машинами, стоявшими в потоке.

Уточняется, что в аварии есть пострадавшие: женщина из LADA повредила шею и ноги. У виновника аварии, утверждают очевидцы, нет водительских прав, страховки, ПТС договора купли-продажи на машину.