Владелец компании "Евразийская корпорация автовокзалов" Фэния Хакимова, чей автобус попал в ДТП в Татарстане, в котором погибли 14 человек, сообщила "Интерфаксу", что транспортное средство находилось в отличном состоянии.

"Автобус 2008 года выпуска, выехал с нашего автотранспортного управления, в прекрасном состоянии был этот автобус, все было на нем нормально", — сказала Хакимова, отметив, что у нее нет версий причин аварии.

"Лучший экипаж, водитель один из лучших, не что могло такое случиться", — сказала она.

Хакимова сообщила, что на место трагедии выехала гендиректор компании Оксана Никитина с другими сотрудниками: "Оксану Никитину задержали, других отпустили".

По ее словам, сотрудникам перевозчика не удалось осмотреть сгоревший автобус. "Оксана сказала следователям: давайте посмотрим видеорегистратор — кто же в чем виноват. Ей ответили: с чего вы взяли, что был регистратор — это я говорю со слов", — рассказала Хакимова, подчеркнув, что видеорегистраторы имеются на всех автобусах компании.

Напомним, ДТП с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан" произошло в ночь на воскресенье. Автобус, следовавший по маршруту "Самара — Ижевск", опрокинулся на проезжей части и загорелся. В нем находилось 29 человек: 28 пассажиров и водитель. По последним данным, погибли 14 человек.

По разным версиям, водитель автобуса мог уснуть за рулем, был ослеплен фарами грузовика либо не справился с управлением при обгоне.

Было возбуждено два уголовных дела "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц".