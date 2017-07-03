Фото: kolesa.ru

Полиция в Барнауле констатирует, что злоумышленники в краевой столице стали чаще заниматься так называемой перебивкой номеров на автомобилях.

Ситуацию в УМВД по Барнаулу комментируют так: "Сотрудники полиции краевой столицы все чаще фиксируют преступления, связанные с подделкой документов и номерных агрегатов транспортных средств. В текущем периоде 2017 года отделом дознания УМВД России по г. Барнаулу по преступлениям, предусмотренным статьей 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства), возбуждено 12 уголовных дел".

По информации правоохранителей, преступники изменяют номерные агрегаты не только на иностранных автомобилях, но и на отечественных. Так, например, на спецстоянку в этом году были помещены помимо таких машин, как Toyota Land Cruiser, Honda CRV, Nissan Tiana, Toyota Windom, отечественная "Лада Приора".

"Увеличение числа владельцев автотранспорта, появление на дорогах дорогостоящих автомобилей, постоянный спрос на автозапчасти, возросшие возможности качественной подделки документов и номерных агрегатов, обусловили появление и устойчивое функционирование в преступной среде криминального автобизнеса, в том числе легализацию похищенных транспортных средств", — подчеркивают в полиции.

Что касается самой преступной схемы, то она сводится к тому, что злоумышленники подделывают или уничтожают идентификационный номер машины, номера кузова, шасси, двигателя, государственного регистрационного знака автомобиля.

Автолюбителей призывают проявлять бдительность при приобретении машин, более внимательно просматривать документы на машины и обращаться к специалистам для проверки номерных агрегатов.