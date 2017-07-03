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Новости

Девушка, сыгравшая подушечку Dirol, протаранила полицейский автомобиль

, ИА "Амител"
"Вот, что бывает, когда много болтаешь"

Фото: кадр из рекламы

Телеведущая Виктория Герасимова, известная по роли подушечки в рекламном ролике Dirol, въехала на своей Toyota Camry в припаркованную полицейскую Lada, сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел на Кронштадском бульваре в Москве. Отмечается, что девушка не заметила полицейский автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Девушке выписали постановление за непредоставление преимущества служебному автомобилю.

"Вот, что бывает, когда много болтаешь", — гласит слоган в рекламном ролике.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

3.07.2017 11:41
- гость -

А мне нравится автор заголовков редакции, хорошее чувство юмора. С этими новостями только такие заголовки. Про Митю Фомина только чего стоит! Браво! Ещё!

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3.07.2017 12:09
- гость -

митю не тронь - он знаменит. Он был в барнауле. Его обязаны знать все кому больше 13.

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