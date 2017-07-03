Телеведущая Виктория Герасимова, известная по роли подушечки в рекламном ролике Dirol, въехала на своей Toyota Camry в припаркованную полицейскую Lada, сообщает телеканал 360.

Инцидент произошел на Кронштадском бульваре в Москве. Отмечается, что девушка не заметила полицейский автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Девушке выписали постановление за непредоставление преимущества служебному автомобилю.

"Вот, что бывает, когда много болтаешь", — гласит слоган в рекламном ролике.