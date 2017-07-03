Телеведущая Виктория Герасимова, известная по роли подушечки в рекламном ролике Dirol, въехала на своей Toyota Camry в припаркованную полицейскую Lada, сообщает телеканал 360.
Инцидент произошел на Кронштадском бульваре в Москве. Отмечается, что девушка не заметила полицейский автомобиль. Обошлось без пострадавших.
Девушке выписали постановление за непредоставление преимущества служебному автомобилю.
"Вот, что бывает, когда много болтаешь", — гласит слоган в рекламном ролике.
Комментарии
А мне нравится автор заголовков редакции, хорошее чувство юмора. С этими новостями только такие заголовки. Про Митю Фомина только чего стоит! Браво! Ещё!
митю не тронь - он знаменит. Он был в барнауле. Его обязаны знать все кому больше 13.