Гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов покидает компанию, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минкомсвязи и самой "Почте России".

Отмечается, что контракт истек 1 июля, и продлен он не будет. До последнего времени источники издания в правительстве говорили, что на место гендиректора рассматривается сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов. Среди возможных претендентов назывались также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

До настоящего момента решение о том, кто возглавит "Почту России" после Страшнова, не принято. Не исключено, что с понедельника, 3 июля, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.​

В качестве и.о. рассматривается и сам Страшнов, рассказал изданию федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кандидатов на пост главы "Почты России".

RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций по назначению нового главы, сообщило, что временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Источник агентства утверждает, что Осина будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании.

Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн рублей.

Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором "Почты России" в апреле 2013 года.