Гендиректор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов покидает компанию, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минкомсвязи и самой "Почте России".
Отмечается, что контракт истек 1 июля, и продлен он не будет. До последнего времени источники издания в правительстве говорили, что на место гендиректора рассматривается сразу пять кандидатур, в том числе сам Страшнов. Среди возможных претендентов назывались также заместители министра экономического развития Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.
До настоящего момента решение о том, кто возглавит "Почту России" после Страшнова, не принято. Не исключено, что с понедельника, 3 июля, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.
В качестве и.о. рассматривается и сам Страшнов, рассказал изданию федеральный чиновник, знакомый с обсуждением кандидатов на пост главы "Почты России".
RNS со ссылкой на источник, знакомый с ходом консультаций по назначению нового главы, сообщило, что временно исполняющим обязанности гендиректора будет назначена первый заместитель Страшнова Ольга Осина. Она курирует в компании финансовые, почтовые и административные вопросы. Источник агентства утверждает, что Осина будет руководить почтовым оператором до назначения нового главы компании.
Слухи о возможной отставке Страшнова появились, после того как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн рублей.
Дмитрий Страшнов был назначен гендиректором "Почты России" в апреле 2013 года.
Комментарии
Рядовые почтальоны и граждане пользующиеся услугами почты у него в рабстве были. А 95 миллионов эту сумма сбора дани хану?!!!
На такую премию и Медведев пойдёт туда "работать". Вот в почтальоны бы всех этих "пахарей". Лет на 30 и на потом пенсию =прожит. минимуму в 66 лет, если доползут.
Премию вернул?
Гнать этого Страшного за злоупотреблением служебного положения, такие безчестные люди не должны стоять во главе корпораций, тем более государственных структур
3.07.2017 12:06
- гость -
Премию вернул?
хороший вопрос.
Почему уволить? Надо расстрелять публично в назидание другим.
Припоминаю как его рьяно защищали высокие чиновники, доказывая с пеной у рта, что все его действия строго прописаны в контракте. Значит нашли новую работу для высокоэффективного менеджера?
Оказывается в России могут выгнать с работы и за законную премию? Что сделать - ручное управление.
Так он с честью уходит у него закончился контракт. Видать поделился с кем то премией.
- гость -
Гнать этого Страшного
В тюрьму его надо. И тех "законников", которые принимают законы, позволяющие ворюге воровать сотню миллионов там, где подчинённые получают 8-10 тысяч рублей да ещё и почта под управлением вора работает как попало и медленно. Воровство уже премией нагло называют. Пусть тварь возвращает деньги. Народ оплачивает услуги почты, а та мразь хапнула и не подавилась. Путин где, спит. что ли? Он же за справедливость...
Как то не совсем понятно, почему законная премия руководителя высокого ранга вызывает столько ненависти у россиян, слабо себе представляющих труд руководителя. А фильм "Премия" из совкового быта вызывает у россиян смех и упреки в д.е.билизме другого премированного. Странное перевернутое сознание людей основанное на зависти, лжи и ненависти .