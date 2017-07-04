Рекламная группа "Продвижение" отмечает свой день 22-й рождения в первых числах июля. Компания известна в Алтайском крае и за его пределами своими яркими работами по изготовлению конструкций рекламно-информационного назначения для магазинов, кафе, банков и АЗС и не только.

В обширном послужном списке компании имеется целый ряд значимых проектов, формирующих визуальный образ как города, так и края. Прямо к своему дню рождения специалисты "Продвижения" завершили работы по еще одному такому проекту.

Специалисты компании выполнили реставрацию внешнего облика самолета АН-2, и подготовили его к использованию в качестве экспоната на территории Барнаульского Аэропорта имени Г.С. Титова.

Для того, чтобы придать легенде отечественной авиации безупречный вид, "Продвижение" осуществило покраску всего фюзеляжа, а так же демонтаж, реставрацию, покраску и последующий монтаж крыльев, руля направления и руля высоты. Крылья были изготовлены практически заново из традиционного авиационного материала — алюминия. Номер, полосы и опознавательные знаки нанесены на корпус и крылья методом пленочной аппликации.

Сейчас легендарный самолет, получивший вторую жизнь, занял свое почетное место на территории аэропорта и встречает всех гостей Алтайского края и краевой столицы.

В планах "Продвижения" не сбавлять рабочего ритма и в ближайшем будущем получить заказ на оформление как минимум космического корабля. Ведь производственные мощности и квалификация сотрудников позволяют.

Коллектив рекламной группы "Продвижение" благодарит всех партнеров, клиентов и друзей компании за оказанное доверие и сотрудничество и гарантирует, что с непревзойденным качеством воплотит в жизнь любой, даже самый сложный проект.

Новости, актуальное портфолио и вся информация на сайте: www.ag-pro.ru

Телефон: (3852) 480-780

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 5д

pro@ag-pro.ru