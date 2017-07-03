Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Масштабные учения по спасению жилых домов от лесного пожара прошла в пригороде Барнаула, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Замысел тренировки сводился к тому, что у населенного пункта Мохнатушка в лесном массиве произошел пожар, перекинувшийся из-за сильного ветра на жилой сектор.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые приступили к ликвидации ЧП. Спасатели в ходе учений использовали квадрокоптер, исследовавший местность и наиболее опасные участки.

Медики отработали оказание первой помощи пострадавшим, а дружинники вместе с ведомствами занялись ликвидацией условных очагов пожара и организацией восстановительных работ.

В учениях приняло участие около 30 единиц техники и представители почти 60 различных ведомств и служб.

В ближайшее время в Барнауле запланировано еще несколько таких тренировок.