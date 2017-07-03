Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на выборах в Барнаульскую городскую думу, а также в Рубцовскую и Бийскую, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Решение было принято на внеочередной партийной конференции регионального отделения партии в Алтайском крае в субботу, 1 июля.

Лидер и основатель партии либерал-демократов Владимир Жириновский возглавит список партии уже традиционно. Он всегда является паровозом для партии в регионах.

В Барнаульскую гордуму вторым номером в общегородском списке идет недавно избранный координатор алтайского реготделения ЛДПР Дмитрий Ворсин, третьим — действующий депутат БГД Алексей Скосырский.

В пресс-службе партии сообщили, что всего в выборах депутатов БГД будет участвовать более 60 партийцев. В числе кандидатов врач, тренер, строители и инженеры.

Как рассказал ИА "Амител" Дмитрий Ворсин, в Бийскую думу вторым в списке идет Вадим Глушков, третьим — Алексей Карасев. Оба — активисты партии.

В Рубцовске в списке после первого Владимира Жириновского идут депутат АКЗС Ирина Шудра, действующий депутат местного горсовета Сергей Дерябин.

Дмитрий Ворсин также отметил, что партия подобрала почти четыре тысячи кандидатов.

10 сентября 2017 года выборы городских дум пройдут в шести городах Алтайского края: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Новоалтайск и Яровое. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края, депутатов сельского уровня — в 58 районах.