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В Пхеньяне заявили, что ракеты КНДР могут нанести удар "где угодно". Об этом сообщает Life со ссылкой на центральную партийную газету Северной Кореи "Нодон синмун".

Уточняется, что данное заявление опубликовано в честь празднования Дня стратегических войск Корейской народной армии. "Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", — цитирует издание сообщение.

Также там утверждается, что из-за скоростных мобильных пусковых установок ракеты невозможно засечь, в связи с чем "сто из ста выпусков будут успешными".

РИА Новости пишет, что печатный орган ЦК Трудовой партии КНДР напомнил в связи с этим об успешных испытаниях новых баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2", а также крылатых ракет класса "земля-корабль".

При этом, подчеркивает агентство, в газете отсутствовали прямые угрозы атаковать военные базы США, как это было ранее.