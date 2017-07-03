Фото: marketwatch.com
В Пхеньяне заявили, что ракеты КНДР могут нанести удар "где угодно". Об этом сообщает Life со ссылкой на центральную партийную газету Северной Кореи "Нодон синмун".
Уточняется, что данное заявление опубликовано в честь празднования Дня стратегических войск Корейской народной армии. "Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара", — цитирует издание сообщение.
Также там утверждается, что из-за скоростных мобильных пусковых установок ракеты невозможно засечь, в связи с чем "сто из ста выпусков будут успешными".
РИА Новости пишет, что печатный орган ЦК Трудовой партии КНДР напомнил в связи с этим об успешных испытаниях новых баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккыксон-2", а также крылатых ракет класса "земля-корабль".
При этом, подчеркивает агентство, в газете отсутствовали прямые угрозы атаковать военные базы США, как это было ранее.
Комментарии
о боже! как дочка на мамашу похожа! пыня ТВ - кругом враги, сотрем америгу в ядирный пепил, наши аружия самые лучшие бла бла бла.........! а сами голозадые траву жрут и составы гумпомощи с рисом принимают. ну правда элита там ест собак в ресторанах!
3.07.2017 11:54
- гость -
У них мелких подлодок больше, чем у США, и они продолжают секретно их штамповвать.
Так что не всё так просто.
Верной дорогой идут. Очень походят на одну бывшую страну. Значит скора станут свободными.
КНДР могут нанести удар "где угодно"
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точность наведения удручает
3.07.2017 11:54, ЕГЭ стало быть, завалил)))
3.07.2017 12:19
- гость -
точность наведения удручает
Жители Владивостока напряглись..