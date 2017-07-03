Первая неделя июля барнаульцев погодой не порадует: она будет неустойчивая, штормовая и с грозовыми дождями, а принесет ее западный циклон. Сильные дожди, местами сопровождающиеся выпадением града и шквалистым усилением ветра до 20 25 м/с, пройдут на всей территории края. Особенно погода ухудшится к 6 и 7 июля, такой прогноз дают в краевом в Алтайском ЦГМС.

Температура воздуха будет иметь волнообразный характер, в дневные часы от +23 до +28, а в четверг понизится до +18, +23. Ночью температура будет колебаться от +10 до +17, а в конце рабочей недели от +7, до +13.

Зато на выходные синоптики прогнозируют комфортную и теплую погоду, в воскресенье в крае будет преимущественно без осадков.