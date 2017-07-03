Беженка из Сирии Иман Хассун сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл и с золотой медалью окончила школу №44 Читы, сообщает ИА "Байкал-Daily". При этом, как сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края, Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль.
Девушка проживала в городе Идлиб. Приехала в Читу с родителями и младшей сестрой летом 2015 года. "Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию", — рассказала Иман.
"Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы "ы". Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно. Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета", — отметила девушка.
Классный руководитель Татьяна Овчинникова пояснила, что Иман было очень сложно по сравнению с другими ребятами: "Например, когда писали какие-то конспекты Иман могла перейти с русского языка на арабский, потом обратно на русский. Сейчас она свободно владеет русским языком".
Комментарии
Хорошо, что все больше и больше беженцев сирийцев оседают для мирной жизни в стране освободительнице. Гостеприимство россиян широко известно за приделами нашей страны, а трезвый ум и работящие рабочие руки как никогда нужны в России.
Вот живой пример нашим лоботрясам, которым то учителя не те, то предметы слишком сложные.
Вот умничка!
Вот умничка!
3.07.2017 12:32
- гость -
Ага, ага. А еще говорят ЕГЭ виноват. Мол это пропиндостский подход к знаниям вызывает у ребят потребность изучить весь материал, анализировать его, сделать вывод самостоятельно, развивает привычку учиться. С другой стороны напрягает родителей на предмет отсутствия возможности сунуть подношение "любимому учителю" в надежде на человеческий подход к познанию истинных человеческих ценностей.
Русский меньше, чем за 2 года? Все чудесатее и чудесатее.
3.07.2017 12:52
- гость -
А что удивляет? Было бы желание и упорство в достижении цели.
Арабы очень музыкальные, а их голосовой аппарат сильно близок к нашему. У выпускницы есть все шансы говорить вообще без акцента.
умный человек, не зависимо от национальности, остается умным
3.07.2017 12:52
- гость -
Русский меньше, чем за 2 года? Все чудесатее и чудесатее.
У нее мама русская, из Читы.
Видимо, не совсем с нуля русский учила.
Писать я училась с нуля.
Зачем 11 лет учить?
Так показывали по ТВ, что азиаты сдают в вузах экзамены, вообще еле говоря на русском, а читать некоторые почти не могут. И ничего, медиками будут.
Молодец! Удачи ей!
Что то с трудом верится. 10 лет гимназии, 7 лет универов, сотни книг прочитано .... и до сих пор не уверена, что русским языком в порядке)) А тут... Начали с нуля, лето потренировались.. и вуаля! Я не со зла, просто интересно)
Зная наш менталитет и открытость, щедрость и доброту представляю сколько молодых читинцев одноклассников и школяров, а также их родители ненавидят эту девушку.