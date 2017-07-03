Беженка из Сирии Иман Хассун сдала ЕГЭ по русскому на 91 балл и с золотой медалью окончила школу №44 Читы, сообщает ИА "Байкал-Daily". При этом, как сообщает пресс-служба минобразования Забайкальского края, Иман в этом году стала единственной выпускницей данной школы, получившей золотую медаль.

Девушка проживала в городе Идлиб. Приехала в Читу с родителями и младшей сестрой летом 2015 года. "Моя мама родом из Читы. Она познакомилась с папой, когда училась в Иркутске. По воле судьбы они поженились и переехали в Сирию", — рассказала Иман.

"Самым сложным предметом в школе для меня стал русский язык. Писать я училась с нуля. Особенно сложным в русском языке для меня стало произношение буквы "ы". Я все лето работала над этим. Произносила много раз, пока не научилась делать это правильно. Также мне понадобилось очень много времени, чтобы понять, что же такое обществознание, ведь в Сирии у нас не было такого школьного предмета", — отметила девушка.

Классный руководитель Татьяна Овчинникова пояснила, что Иман было очень сложно по сравнению с другими ребятами: "Например, когда писали какие-то конспекты Иман могла перейти с русского языка на арабский, потом обратно на русский. Сейчас она свободно владеет русским языком".