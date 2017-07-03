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Проект #ЖИТЬ при участии DJ Smash, Полины Гагариной и Егора Крида представил в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" клип, который посвящен Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Клип был представлен публике в воскресенье, 2 июля, в 12:00, а в 19:15 на закрытии Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге артисты вживую исполнили данную песню.

DJ Smah отметил, что данной песней исполнители не только поддержали тех, кто любит, беспокоится и переживает за судьбу российского футбола, "но и в принципе всех, кто работает в команде и добивается успеха путем совместного командного труда”.

По словам Гагариной, данная композиция "вдохновляет, сплачивает, объединяет, она проходит под девизом – только вперед!”.

"Тема спорта и командной игры мне особенно близка потому, что в моём детстве папа всегда брал меня с собой на матчи и учил тому, что успех это всегда результат командной работы!”, – добавил Крид.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля следующего года.