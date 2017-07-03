Алтайское отделение ЛДПР определилось с кандидатами на выборы в Барнаульскую и Бийскую городские думы, а также в Рубцовское собрание депутатов. Только в эти представительные органы 10 сентября 2017 года пройдут выборы по смешанной системе: часть депутатов будет избрана по спискам партий, часть — по одномандатным округам. В распоряжении ИА "Амител" есть список кандидатов, которые партия будет выдвигать на выборы в Барнаульскую гордуму. Делимся им с читателями Amic.ru.

Общегородская часть:

Жириновский Владимир Ворсин Дмитрий Скосырский Алексей

Отметим, что общегородская часть проходит в БГД с высокой долей вероятности. Однако, лидер партии Владимир Жириновский в списке как паровоз (кандидат, который за счет своей известности, тянет всю группу). Так что депутатами БГД, скорее всего, станут Ворсин и Скосырский. Далее в зависимости от общего результата партии в БГД пройдут первые кандидаты из наиболее успешных территориальных групп.

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Территориальная группа №1:

Терехов Сергей

Шабалина Елена

Кузьмин Евгений

Территориальная группа №2:

Козлов Дмитрий

Немцев Игорь

Баев Анатолий

Территориальная группа №3:

Алпеев Владислав

Пилипенко Александр

Кострыкин Константин

Территориальная группа №4:

Попов Павел

Алексеев Михаил

Дорохов Олег

Территориальная группа №5:

Наговицин Александр

Саранчин Михаил

Макарова Наталья

Территориальная группа №6:

Юстус Кристина

Савко Андрей

Лысенко Алексей

Территориальная группа №7:

Морозов Сергей

Васенин Евгений

Чиков Дмитрий

Территориальная группа №8:

Кайдаш Петр

Ивашутин Дмитрий

Зарубин Евгений

Территориальная группа №9:

Березин Станислав

Останцев Руслан

Пышкин Данил

Территориальная группа №10:

Азаров Василий

Горбачева Ольга

Мирошников Виктор

Территориальная группа №11:

Васев Дмитрий

Казеев Сергей

Чистяк Вячеслав

Территориальная группа №12:

Ермолов Максим

Гордеев Сергей

Дерышева Татьяна

Территориальная группа №13:

Бузиновская Юлия

Байбородин Александр

Кожеуров Виктор

Территориальная группа №14:

Ворсин Денис

Долгодворов Виктор

Литвинов Андрей

Территориальная группа №15:

Безбородов Сергей

Торычев Захар

Территориальная группа №16:

Антонов Владимир

Арчебасова Елена

Болгов Николай

Территориальная группа №17:

Шевкунов Евгений

Чащин Борис

Чащин Александр

Территориальная группа №18:

Пучкин Дмитрий

Давыденко Александр

Капуста Александр

Территориальная группа №19:

Бережной Михаил

Ефремов Вадим

Шилова Кристина

Территориальная группа №20:

Пшеницын Андрей

Ворсина Наталья

Ситкарев Антон

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Одномандатные округа:

№ 1 — Терехов Сергей

№ 2 — Ворсин Дмитрий

№ 3 — Алпеев Владислав

№ 4 — Попов Павел

№ 5 — Наговицин Александр

№ 6 — Юстус Кристина

№ 7 — Морозов Сергей

№ 8 — Скосырский Алексей

№ 9 — Березин Станислав

№ 10 — Азаров Василий

№ 11 — Васев Дмитрий

№ 12 — Ермолов Максим

№ 13 — Бузиновская Юлия

№ 14 — Ворсин Денис

№ 15 — Безбородов Сергей

№ 16 — Антонов Владимир

№ 17 — Шевкунов Евгений

№ 18 — Пучкин Дмитрий

№ 19 — Бережной Михаил

№ 20 — Пшеницын Андрей