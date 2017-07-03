Алтайское отделение ЛДПР определилось с кандидатами на выборы в Барнаульскую и Бийскую городские думы, а также в Рубцовское собрание депутатов. Только в эти представительные органы 10 сентября 2017 года пройдут выборы по смешанной системе: часть депутатов будет избрана по спискам партий, часть — по одномандатным округам. В распоряжении ИА "Амител" есть список кандидатов, которые партия будет выдвигать на выборы в Барнаульскую гордуму. Делимся им с читателями Amic.ru.
Общегородская часть:
- Жириновский Владимир
- Ворсин Дмитрий
- Скосырский Алексей
Отметим, что общегородская часть проходит в БГД с высокой долей вероятности. Однако, лидер партии Владимир Жириновский в списке как паровоз (кандидат, который за счет своей известности, тянет всю группу). Так что депутатами БГД, скорее всего, станут Ворсин и Скосырский. Далее в зависимости от общего результата партии в БГД пройдут первые кандидаты из наиболее успешных территориальных групп.
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Территориальная группа №1:
Терехов Сергей
Шабалина Елена
Кузьмин Евгений
Территориальная группа №2:
Козлов Дмитрий
Немцев Игорь
Баев Анатолий
Территориальная группа №3:
Алпеев Владислав
Пилипенко Александр
Кострыкин Константин
Территориальная группа №4:
Попов Павел
Алексеев Михаил
Дорохов Олег
Территориальная группа №5:
Наговицин Александр
Саранчин Михаил
Макарова Наталья
Территориальная группа №6:
Юстус Кристина
Савко Андрей
Лысенко Алексей
Территориальная группа №7:
Морозов Сергей
Васенин Евгений
Чиков Дмитрий
Территориальная группа №8:
Кайдаш Петр
Ивашутин Дмитрий
Зарубин Евгений
Территориальная группа №9:
Березин Станислав
Останцев Руслан
Пышкин Данил
Территориальная группа №10:
Азаров Василий
Горбачева Ольга
Мирошников Виктор
Территориальная группа №11:
Васев Дмитрий
Казеев Сергей
Чистяк Вячеслав
Территориальная группа №12:
Ермолов Максим
Гордеев Сергей
Дерышева Татьяна
Территориальная группа №13:
Бузиновская Юлия
Байбородин Александр
Кожеуров Виктор
Территориальная группа №14:
Ворсин Денис
Долгодворов Виктор
Литвинов Андрей
Территориальная группа №15:
Безбородов Сергей
Торычев Захар
Территориальная группа №16:
Антонов Владимир
Арчебасова Елена
Болгов Николай
Территориальная группа №17:
Шевкунов Евгений
Чащин Борис
Чащин Александр
Территориальная группа №18:
Пучкин Дмитрий
Давыденко Александр
Капуста Александр
Территориальная группа №19:
Бережной Михаил
Ефремов Вадим
Шилова Кристина
Территориальная группа №20:
Пшеницын Андрей
Ворсина Наталья
Ситкарев Антон
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Одномандатные округа:
№ 1 — Терехов Сергей
№ 2 — Ворсин Дмитрий
№ 3 — Алпеев Владислав
№ 4 — Попов Павел
№ 5 — Наговицин Александр
№ 6 — Юстус Кристина
№ 7 — Морозов Сергей
№ 8 — Скосырский Алексей
№ 9 — Березин Станислав
№ 10 — Азаров Василий
№ 11 — Васев Дмитрий
№ 12 — Ермолов Максим
№ 13 — Бузиновская Юлия
№ 14 — Ворсин Денис
№ 15 — Безбородов Сергей
№ 16 — Антонов Владимир
№ 17 — Шевкунов Евгений
№ 18 — Пучкин Дмитрий
№ 19 — Бережной Михаил
№ 20 — Пшеницын Андрей
Комментарии
Что то Ворсиных много))))
Вообще не стесняются жириновского ставить! Понимают что без него они выборы не выиграют вообще никогда, все эти фамилии появляются и исчезают очень быстро - ненадежная партия!
Если даже самые ударные чудики из ЛДПР за год разбежались, то о каком избрании может быть речь. Их ребята всегда берут лишь излишней харизмой и маразматичным популизмом. В этом году нас удивлять просто некем, никто не может адекватно (или не адекватно) представлять партию на этих выборах
Ну так, один устал, одна в казачки, вот и все, не читать нам больше новости про абсурдные пикеты и символические акции протеста против Обамы обезьяны, все, кончилась ЛДПР. А из списков не знаю никого, людям придется голосовать лишь потому что это ЛДПР? Ну вот и выйдут лишь голоса самых самых верных, тех кто верит что Жириновский "нормальный мужик" и "умные вещи говорит"
Т.е. ещё проходит предварительное голосование или оно уже закончено? И где можно посмотреть список избирательных участков?