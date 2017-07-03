Следственный департамент МВД прекратил "за отсутствием состава преступления" громкое дело о выводе денежных средств за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака, пишет "Коммерсант".
Таким образом, после двух с половиной лет разбирательства следователи признали, что сделки были реальными. Уже бывшие обвиняемые бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.
Бизнесменов заподозрили в создании группы, которая за небольшой процент незаконно переводила за рубеж огромные суммы в валюте. По подсчетам полицейских и таможенников, с 2011 года было "прокручено" более 10 млрд рублей.
По версии следствия, фирмы заключали контракты в интересах "Гознака" на поставки акриловой смолы и никелевого порошка, которые используются при производстве акцизных марок для алкоголя. Ведомство посчитало, что продукцию поставляли из Азии в Евросоюз, где цены на нее росли, и затем она продавалась в Россию по завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через банки Москвы в Сингапур уходили деньги преступной группировки.
В 2016 году обвиняемых освободили из-под домашнего ареста. В понедельник, 3 июля 2017 года, стало известно о прекращении дела.
Комментарии
с трудом верится, что все у них было гладко и сладко
прекратил "за отсутствием состава преступления" громкое дело о выводе денежных средств за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака
Доложите уровень пробития дна, пожалуйста!
Получается, работали и вели дело непрофессионалы? Почему не слушают Президента России В.В. Путина и продолжают кошмарить бизнес? До коле в стране будет твориться произвол в отношении честных и порядочных предпринимателей?
Накинулись авралом, а своих то и не признали! Разинули глаза, а тут свои однако шарят по сусекам страны!
НЕ ВЕРЮ
что, аж 16 месяцев следователи были глухими и слепыми? Приказ от кого-то (кого?) получили прикрыть дело. Воруй дальше . вор, не боись!