Следственный департамент МВД прекратил "за отсутствием состава преступления" громкое дело о выводе денежных средств за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака, пишет "Коммерсант".

Таким образом, после двух с половиной лет разбирательства следователи признали, что сделки были реальными. Уже бывшие обвиняемые бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев могут требовать компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование и 16 месяцев, проведенных под домашним арестом.

Бизнесменов заподозрили в создании группы, которая за небольшой процент незаконно переводила за рубеж огромные суммы в валюте. По подсчетам полицейских и таможенников, с 2011 года было "прокручено" более 10 млрд рублей.

По версии следствия, фирмы заключали контракты в интересах "Гознака" на поставки акриловой смолы и никелевого порошка, которые используются при производстве акцизных марок для алкоголя. Ведомство посчитало, что продукцию поставляли из Азии в Евросоюз, где цены на нее росли, и затем она продавалась в Россию по завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через банки Москвы в Сингапур уходили деньги преступной группировки.

В 2016 году обвиняемых освободили из-под домашнего ареста. В понедельник, 3 июля 2017 года, стало известно о прекращении дела.