Фото: vk.com

В социальных сетях пользователи обратили внимание на антироссийские плакаты в Киеве. На них русский язык приравняли к заразной инфекции, которая "поражает нервную систему", пишет РИА Новости со ссылкой на "Вести".

На плакате размещено лого некой "Клиники доктора Бандеры", а также изображена женщина с высунутым языком, который окрашен в цвета российского флага. Авторы баннера отмечают, что у говорящих на русском языке людей низкий IQ, и они страдают от алкоголизма.

Кроме этого, на постере есть слова "смерть", "империализм", "агрессия". Также русскоговорящим гражданам рекомендуют прополоскать рот.

Данных о том, кто заказал данную антироссийскую рекламную кампанию, нет. На постере размещен логотип Центра современного искусства М17, однако заместитель директора музея Ростислав Бильдер сообщил изданию, что организация не имеет никакого отношения к данной рекламе.

RT добавляет, что на баннере допущено 13 орфографических и пунктуационных ошибок.Например, неправильно написаны слова "дебилизм", "империализм" и "дикие".