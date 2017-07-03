Фото: vk.com
В социальных сетях пользователи обратили внимание на антироссийские плакаты в Киеве. На них русский язык приравняли к заразной инфекции, которая "поражает нервную систему", пишет РИА Новости со ссылкой на "Вести".
На плакате размещено лого некой "Клиники доктора Бандеры", а также изображена женщина с высунутым языком, который окрашен в цвета российского флага. Авторы баннера отмечают, что у говорящих на русском языке людей низкий IQ, и они страдают от алкоголизма.
Кроме этого, на постере есть слова "смерть", "империализм", "агрессия". Также русскоговорящим гражданам рекомендуют прополоскать рот.
Данных о том, кто заказал данную антироссийскую рекламную кампанию, нет. На постере размещен логотип Центра современного искусства М17, однако заместитель директора музея Ростислав Бильдер сообщил изданию, что организация не имеет никакого отношения к данной рекламе.
RT добавляет, что на баннере допущено 13 орфографических и пунктуационных ошибок.Например, неправильно написаны слова "дебилизм", "империализм" и "дикие".
Комментарии
креативненько
креативненько
Практически все бывшие республики СССР перешли на латиницу. Казахи скоро на латиницу перейдут.
Ну, маятник-то неизбежно и обратно качнется. А вообще - баба с возу...
лечится усиленным скаканием на граблях и стучанием об кастрюлю на верхней кости
Согласен. Нужно запретить украинский в России. Лалитку, Королеву, гомосека Верку Сердючку еще недавно распеваемую на всех свадьбах страны. Всех и вся. Мы им покажем. Мы.....
3.07.2017 13:02
наоборот надо сделать ЕГЭ по украинскому в России обязательным. по приколу
Спасибо главкомстерху и его соратникам, вызывающим ненависть к России. Не исключено, кстати, что плакатик они и заказали, чтобы патриоты российского языка на хохлов погавкали.
3.07.2017 13:30
Павсекакий
Ну на текущий момент ты тоже занимаешь ничем иным как гавканьем. Тузик, фу!!!
Русский язык это наше удивительное богатство. Он пробуждает генетику и делает наших детей самими одаренными в мире. Отказ бывших советских республик от русского языка,
это желание их властей как можно скорее отрваться от России, от образования, от понимания русских корней. от науки и эволюции.
Даже израильские ученые делали исследования и получили очень интересные результаты:
дети изучающие русский опережают в развитии своих сверстников изучающих только иврит Куда стремятся республики- куда ведет их такая политика- в средневековье.
3.07.2017 13:30
Павсекакий
когда же ты в собственном дерьме захлебнешься
13:31, простите, у вас язык в говне. Не доставайте его при мне, пожалуйста.
13:37, о да! Русские -самая одарённая нация. Что-то подобное про германцев нацисты втирали немецкому народу в 30-х.
3.07.2017 13:41
Павсекакий
Русские -самая одарённая нация. Что-то подобное про германцев нацисты втирали немецкому народу в 30-х.
Зачем так далеко ходить - нынче избранная нация - СШП, ты тузик перепутал куда гаффкать
3.07.2017 13:41
Павсекакий
Поздравляю. В развитии ты достиг уровня ДОУ "Ромашка". Ясельная группа.
Павсекакий, да как раз наоборот все.
Есть обычные россияне (86%), они глупые. А есть нерабы, и либералы, это ум, честь и совесть нашей эпохи
"ДОУ "Ромашка". Ясельная группа"
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оттуда пишешь?
13:45, СШП - корень зла, согласен. То рубль опустят, то тарифы поднимут, то акцизы, то на бензин то на табак. А сами жируют, сволочи.
3.07.2017 13:57
Павсекакий
ты колонизируй сначала весь мир, заставь силой все государства рассчитываться рублем,
хотябы на уровень СССР выйди, а так злопыхаешь тут как скунс, а толку никакого