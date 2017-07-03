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Энергетики объяснили, почему Барнаул вечером 1 июля пережил масштабное отключение электричества — главными причинами сбоев является прямое попадание молний в энергообъекты и деревья, падающие на линии электропередач.

Как сообщал портал Amic.ru, вечером 1 июля в краевой столице тысячи людей лишились энергоснабжения. Кому-то свет дали в течение получаса, а кому-то пришлось ждать почти четыре часа.

В филиале ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" уже заявляли, что виной всему был грозовой фронт, двигавшийся по региону. В результате на территории региона было отключено 16 подстанций.

"Основных причин две — это попадание молний в энергообъекты и деревья, падающие на линии электропередач", — объяснила представитель "Алтайэнерго". Она также подчеркнула, что деревья нарушающие энергоснабжение, падают на ЛЭП из-за пределов так называемых охранных зон — то есть с территории, неподответственной энергетикам.

В данный момент все объекты энергетики в Алтайском крае работают в штатном режиме. Однако дать стопроцентной гарантии относительно того, что при новом урагане не произойдет отключения электричества, нельзя.

Специалисты ежегодно проводят подготовку к грозовому сезону, используют специальные грозотросы и молниеотводы, однако они не способны полностью защитить энергетический комплекс от разгула стихии.



