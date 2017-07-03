Фото: vk.com/barneos22
Энергетики объяснили, почему Барнаул вечером 1 июля пережил масштабное отключение электричества — главными причинами сбоев является прямое попадание молний в энергообъекты и деревья, падающие на линии электропередач.
Как сообщал портал Amic.ru, вечером 1 июля в краевой столице тысячи людей лишились энергоснабжения. Кому-то свет дали в течение получаса, а кому-то пришлось ждать почти четыре часа.
В филиале ПАО "МРСК Сибири" – "Алтайэнерго" уже заявляли, что виной всему был грозовой фронт, двигавшийся по региону. В результате на территории региона было отключено 16 подстанций.
"Основных причин две — это попадание молний в энергообъекты и деревья, падающие на линии электропередач", — объяснила представитель "Алтайэнерго". Она также подчеркнула, что деревья нарушающие энергоснабжение, падают на ЛЭП из-за пределов так называемых охранных зон — то есть с территории, неподответственной энергетикам.
В данный момент все объекты энергетики в Алтайском крае работают в штатном режиме. Однако дать стопроцентной гарантии относительно того, что при новом урагане не произойдет отключения электричества, нельзя.
Специалисты ежегодно проводят подготовку к грозовому сезону, используют специальные грозотросы и молниеотводы, однако они не способны полностью защитить энергетический комплекс от разгула стихии.
Комментарии
Молодцы. Отлично срабодали. Без проблем бывает только в сказках, да в болтовне ботов.
Так деревья пилить надо. Когда деревья садили , то рядом проводов могло и не быть . Деревья растут и падают в стихию. Заранее надо пилить. Хотя бы в самых опасных местах. И мониторить надо как разрастаются деревья заранее. Если бы деревья и провода стояли далеко друг от друга то не падали на провода деревья. Тополя вообще с проводами садить нельзя . Внутри у него сердцевина практически полная и хрупкая.
Она также подчеркнула, что деревья нарушающие энергоснабжение, падают на ЛЭП из-за пределов так называемых охранных зон — то есть с территории, неподответственной энергетикам.
да-да, нужно срочно расширить охранные зоны ...
попадание молний в энергообъекты
м-да, походу понятие молниеотвод благодаря приватизаторам и эффективным собственникам осталось в тоталитарном прошлом...