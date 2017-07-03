Фото: youtube.com

Барнаульцы обратили внимание на необычный кортеж, состоящий из автомобилей правоохранителей, который проехал по улице Малахова утром в понедельник, 3 июля. Запись об этом появилась в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Среди машин присутствовал ретро-автомобиль ГАИ, а также несколько мотоциклов.

В комментариях отметили, что транспорт двигался на торжественное построение ГАИ. Добавим, что этот день является праздником сотрудников ГИБДД.