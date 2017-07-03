Кого ЛДПР выдвинет на выборы в Бийске и Рубцовске?

ЛДПР определилась с кандидатами на муниципальные выборы 10 сентября в Алтайском крае. Примечательно, что на выборы в Барнауле, Бийске и Рубцовске партию поведет лидер Владимир Жириновский. В распоряжении ИА "Амител" имеется список людей, которых партия будут выдвигать на выборы по всему региону. Чуть ранее мы публиковали список кандидатов в барнаульскую гордуму. Теперь расказываем, кто идет от партии в Бийскую думу и Рубцовское собрание депутатов.
Итак, на выборы в Рубцовске партия выдвинет:
Общегородская часть:
Жириновский Владимир
Шудра Ирина
Дерябин Сергей
Территориальные группы:
№ 1
Овчинников Владимир
Камышева Елена
Павлова Елена
№ 2
Геворгян Карен
Леготин Станислав
Мезенина Марина
№ 3
Бачурин Владимир
Ощепкова Валерия
Бычков Алексей
№ 4
Леуткин Александр
Попович Михаил
Бишев Виталий
№ 5
Фельдбуш Игорь
Бессонова Вера
Секрета Андрей
№ 6
Хотулева Елена
Зинченко Виктория
Грунских Вячеслав
№ 7
Соснов Евгений
Григорьев Дмитрий
Зеленцов Максим
№ 8
Левичев Сергей
Добровольский Максим
Шуляк Валентина
№ 9
Горбачев Владимир
Горбачева Ольга
Лелетко Максим
№ 10
Пшичко Сергей
Рожкова Ольга
Журавлева Ирина
№ 11
Волошко Алексей
Столповский Никита
Коваленко Вероника
№ 12
Катаев Юрий
Дубровский Алексей
Натыров Владимир
№ 13
Раченков Игорь
Боровикова Алла
Мелихова Людмила
№ 14
Сущевский Анатолий
Сущевский Сергей
Челембей Зинаида
Одномандатные округа
№ 1 — Овчинников Владимир
№ 2 — Геворгян Карен
№ 3 — Бачурин Владимир
№ 4 — Леуткин Александр
№ 5 — Фельдбуш Игорь
№ 6 — Хотулева Елена
№ 7 — Соснов Евгений
№ 8 — Левичев Сергей
№ 9 — Горбачев Владимир
№ 10 — Пшичко Сергей
№ 11 — Столповский Никита
№ 12 — Катаев Юрий
№ 13 — Дерябин Сергей
№ 14 — Сущевский Анатолий
А теперь список на выборы в Бийске:
Общегородская часть:
Жириновский Владимир
Глушков Вадим
Карасев Алексей
Территориальные группы:
№ 1
Рего Павел
Денисов Александр
№ 2
Комаров Константин
Чумачева Евгения
№ 3
Каманин Александр
Левченко Денис
Шебалина Наталия
№ 4
Моргун Святослав
Рего Наталья
№ 5
Чернов Сергей
Конарев Дмитрий
№ 6
Свиридов Игорь
Кочуров Николай
№ 7
Абрамова Оксана
Панченко Виктор
Завражский Андрей
№ 8
Попов Сергей
Панова Оксана
№ 9
Манаев Вадим
Миняев Олег
Киреева Кристина
№ 10
Солдатов Олег
Родионов Владимир
№ 11
Василянский Юрий
Волковский Евгений
№ 12
Дубинин Иван
Садриев Тимур
№ 13
Цюпа Иван
Степанова Мария
№ 14
Панов Артем
Фомин Вячеслав
Зальцман Наталья
№ 15
Вишняков Александр
Пожилов Евгений
Одномандатные округа:
№ 1 — Денисов Александр
№ 2 — Комаров Константин
№ 3 — Каманин Александр
№ 4 — Панов Артем
№ 5 — Чернов Сергей
№ 6 — Свиридов Игорь
№ 7 — Завражский Андрей
№ 8 — Попов Сергей
№ 9 — Глушков Вадим
№ 10 — Солдатов Олег
№ 11 — Василянский Юрий
№ 12 — Садриев Тимур
№ 13 — Моргун Святослав
№ 14 — Степанова Мария
№ 15 — Абрамов Сергей
Комментарии
Не много ли на место тут картавых кандидатов? Достаточно же одного многоликого януса -В. Жириновского!
Боровикову опять призовут из казачества 90 лвл
Хм, а кто эти люди, ни о ком из них никогда не слышал в Рубцовске) фейки , наверное.
Странно, что ни один и нигде не известен, каких то ноунеймов на отвали накидали в списки, хоть бы за год позаботились, чтобы их хоть кто то и где то знал, а так мне не понятно, я за кого голосовать то буду? Интересные вы, лдпр
Надо им бейджики раздать,на выборах, а то вдруг их никто не знает
Скоро выборы, а мы никого не знаем из них. И не только ЛДПР.
Предыдущие депутаты годами сидели без толку.
Антинародные решения одобряют.
Живу в Бийске и задаюсь вопросом, а кто все эти люде в портянке списка, чем они известны, где себя показали?
Ни одной знакомой фамилии, хоть на заборе трехэтажкой не читал, а голосовать за неизвестных я не собираюсь и своем то же
Позже их узнаете, по делишкам их! Чего ранее то тут расстраиваться!
В.В. П. , нам же говорит, что иных кадров у нас нет!
Позже их узнаете, по делишкам их! Чего ранее то тут расстраиваться!
В.В. П. , нам же говорит, что иных кадров у нас нет!