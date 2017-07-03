Кого ЛДПР выдвинет на выборы в Бийске и Рубцовске?

ЛДПР определилась с кандидатами на муниципальные выборы 10 сентября в Алтайском крае. Примечательно, что на выборы в Барнауле, Бийске и Рубцовске партию поведет лидер Владимир Жириновский. В распоряжении ИА "Амител" имеется список людей, которых партия будут выдвигать на выборы по всему региону. Чуть ранее мы публиковали список кандидатов в барнаульскую гордуму. Теперь расказываем, кто идет от партии в Бийскую думу и Рубцовское собрание депутатов.

Итак, на выборы в Рубцовске партия выдвинет:

Общегородская часть:

Жириновский Владимир

Шудра Ирина

Дерябин Сергей

Территориальные группы:

№ 1

Овчинников Владимир

Камышева Елена

Павлова Елена

№ 2

Геворгян Карен

Леготин Станислав

Мезенина Марина

№ 3

Бачурин Владимир

Ощепкова Валерия

Бычков Алексей

№ 4

Леуткин Александр

Попович Михаил

Бишев Виталий

№ 5

Фельдбуш Игорь

Бессонова Вера

Секрета Андрей

№ 6

Хотулева Елена

Зинченко Виктория

Грунских Вячеслав

№ 7

Соснов Евгений

Григорьев Дмитрий

Зеленцов Максим

№ 8

Левичев Сергей

Добровольский Максим

Шуляк Валентина

№ 9

Горбачев Владимир

Горбачева Ольга

Лелетко Максим

№ 10

Пшичко Сергей

Рожкова Ольга

Журавлева Ирина

№ 11

Волошко Алексей

Столповский Никита

Коваленко Вероника

№ 12

Катаев Юрий

Дубровский Алексей

Натыров Владимир

№ 13

Раченков Игорь

Боровикова Алла

Мелихова Людмила

№ 14

Сущевский Анатолий

Сущевский Сергей

Челембей Зинаида

Одномандатные округа

№ 1 — Овчинников Владимир

№ 2 — Геворгян Карен

№ 3 — Бачурин Владимир

№ 4 — Леуткин Александр

№ 5 — Фельдбуш Игорь

№ 6 — Хотулева Елена

№ 7 — Соснов Евгений

№ 8 — Левичев Сергей

№ 9 — Горбачев Владимир

№ 10 — Пшичко Сергей

№ 11 — Столповский Никита

№ 12 — Катаев Юрий

№ 13 — Дерябин Сергей

№ 14 — Сущевский Анатолий

А теперь список на выборы в Бийске:

Общегородская часть:

Жириновский Владимир

Глушков Вадим

Карасев Алексей

Территориальные группы:

№ 1

Рего Павел

Денисов Александр

№ 2

Комаров Константин

Чумачева Евгения

№ 3

Каманин Александр

Левченко Денис

Шебалина Наталия

№ 4

Моргун Святослав

Рего Наталья

№ 5

Чернов Сергей

Конарев Дмитрий

№ 6

Свиридов Игорь

Кочуров Николай

№ 7

Абрамова Оксана

Панченко Виктор

Завражский Андрей

№ 8

Попов Сергей

Панова Оксана

№ 9

Манаев Вадим

Миняев Олег

Киреева Кристина

№ 10

Солдатов Олег

Родионов Владимир

№ 11

Василянский Юрий

Волковский Евгений

№ 12

Дубинин Иван

Садриев Тимур

№ 13

Цюпа Иван

Степанова Мария

№ 14

Панов Артем

Фомин Вячеслав

Зальцман Наталья

№ 15

Вишняков Александр

Пожилов Евгений

Одномандатные округа:

№ 1 — Денисов Александр

№ 2 — Комаров Константин

№ 3 — Каманин Александр

№ 4 — Панов Артем

№ 5 — Чернов Сергей

№ 6 — Свиридов Игорь

№ 7 — Завражский Андрей

№ 8 — Попов Сергей

№ 9 — Глушков Вадим

№ 10 — Солдатов Олег

№ 11 — Василянский Юрий

№ 12 — Садриев Тимур

№ 13 — Моргун Святослав

№ 14 — Степанова Мария

№ 15 — Абрамов Сергей