Фото: пресс-служба алтайского крайкома КПРФ

Обрушение стены частного жилого дома произошло в Рубцовске 1 июля, сообщили в крайкоме КПРФ.

В партии уточняют, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Известно, что в этом доме проживает семья ветеранов труда. В крайкоме добавляют, что обрушение произошло в районе, который минувшей весной был подтоплен грунтовыми водами.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что в связи с подтоплением в городе вводился режим чрезвычайной ситуации.

Согласно официальной позиции городских властей, в настоящее время подтопленных домов в Рубцовске нет.

Между тем, на прошлой неделе житель третьего по величине города на Алтае Владимир Карачев вышел на пикет у здания регионального парламента с призывом "Спасите Рубцовск".

По его словам, вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов. Также он подчеркивал, что местные власти не могут помочь жильцам, чьи дома были подтоплены грунтовыми водами.



