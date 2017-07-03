Фото: пресс-служба алтайского крайкома КПРФ
Обрушение стены частного жилого дома произошло в Рубцовске 1 июля, сообщили в крайкоме КПРФ.
В партии уточняют, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Известно, что в этом доме проживает семья ветеранов труда. В крайкоме добавляют, что обрушение произошло в районе, который минувшей весной был подтоплен грунтовыми водами.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что в связи с подтоплением в городе вводился режим чрезвычайной ситуации.
Согласно официальной позиции городских властей, в настоящее время подтопленных домов в Рубцовске нет.
Между тем, на прошлой неделе житель третьего по величине города на Алтае Владимир Карачев вышел на пикет у здания регионального парламента с призывом "Спасите Рубцовск".
По его словам, вода до сих пор стоит в подполе примерно в трех тысячах частных домов. Также он подчеркивал, что местные власти не могут помочь жильцам, чьи дома были подтоплены грунтовыми водами.
Комментарии
Ну все правильно, рушатся пережитки прошлой, нищей россии, страна с колен подымается и не в силах нести на себе хлам.
Власти рассказали о своей работе, если надо, еще раз расскажут, что
в результате мелкого инцидента, к счастью, семья ветеранов труда не пострадала! А так, все хорошо - дела идут!
Власти рассказали о своей работе, если надо, еще раз расскажут, что
в результате мелкого инцидента, к счастью, семья ветеранов труда не пострадала! А так, все хорошо - дела идут!