Шесть человек погибли на озере в Челябинской области после того, как перевернулась лодка, передает ТАСС.

"По нашим данным, шестеро утонувших и одного еще ищут", — сообщили в региональном МВД.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что лодка с четырьмя детьми и одним взрослым, которая опрокинулась в воскресенье вечером на водоеме Максим в Челябинской области, была перегружена. Еще двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули.

По данным МЧС, глубина водоема составляет от 1,5 до 6 метров.

По предварительным данным, озеро не оборудовано для купания и катания на лодках. Однако люди все же решили использовать находившуюся на берегу лодку, они были без спасательных жилетов.