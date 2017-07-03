Алтайские справедливороссы намерены дать бой партии власти на выборах, заявил глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Александр Терентьев. Он рассказал о подготовке к муниципальным выборам в Алтайском крае 10 сентября 2017 года.

Региональное отделение партии завершает формирование списков кандидатов, команда достойная, заверил Терентьев. Но партия пока не называет их имена, чтобы уберечь кандидатов от возможного давления. Списки будут обнародованы после официального выдвижения кандидатов советами местных отделений.

"Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие не довольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку "Справедливая Россия" много лет была и остается главным конкурентом партии власти, способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем", — сказал глава алтайских справедливороссов, добавив, что партия готова "дать бой "Единой России".

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Напомним, 10 сентября 2017 года в регионе пройдут большие муниципальные выборы. Жителям предстоит выбрать почти шесть тысяч депутатов и глав.

В предвыборной команде справороссов значительная часть кандидатов — не члены партии, а неравнодушные жители, пришедшие благодаря проекту "Справедливый призыв".

"Справедливая Россия" идет на выборы с актуальными темами: увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. В городах одной из главных тем станет решение коммунальных проблем.

В ходе кампании партия намерена продолжить работу по продвижению своих законодательных инициатив.

На последних нескольких сессия краевого Законодательного собрания, "Справедливая Россия" выносила на рассмотрение несколько важных социальных инициатив.

На сессии 29 июня справедливороссы предложили законопроект, упрощающий получение статуса "ветеран труда". А именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Депутаты "СР" отмечают, что более девяти тысяч жителей региона имеют право на получение звания "Ветеран труда Алтайского края", но удостоверяющих документов им не выдают.

Также фракция предлагает изменить закон о компенсации родительской платы за детский сад. Сейчас ее могут получить только многодетные семьи и семьи, имеющие прожиточный минимум на человека. "Справедливая Россия" предлагает расширить критерий нуждаемости до полуторакратной величины прожиточного минимума.

В планах — внести законопроект об изменением порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. Сейчас эта сумма фиксирована: 1800 рублей. "СР" предлагает начислять по размеру жилой площади.