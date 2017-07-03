Алтайские справедливороссы намерены дать бой партии власти на выборах, заявил глава алтайского отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Александр Терентьев. Он рассказал о подготовке к муниципальным выборам в Алтайском крае 10 сентября 2017 года.
Региональное отделение партии завершает формирование списков кандидатов, команда достойная, заверил Терентьев. Но партия пока не называет их имена, чтобы уберечь кандидатов от возможного давления. Списки будут обнародованы после официального выдвижения кандидатов советами местных отделений.
"Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие не довольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку "Справедливая Россия" много лет была и остается главным конкурентом партии власти, способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем", — сказал глава алтайских справедливороссов, добавив, что партия готова "дать бой "Единой России".
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Напомним, 10 сентября 2017 года в регионе пройдут большие муниципальные выборы. Жителям предстоит выбрать почти шесть тысяч депутатов и глав.
В предвыборной команде справороссов значительная часть кандидатов — не члены партии, а неравнодушные жители, пришедшие благодаря проекту "Справедливый призыв".
"Справедливая Россия" идет на выборы с актуальными темами: увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. В городах одной из главных тем станет решение коммунальных проблем.
В ходе кампании партия намерена продолжить работу по продвижению своих законодательных инициатив.
На последних нескольких сессия краевого Законодательного собрания, "Справедливая Россия" выносила на рассмотрение несколько важных социальных инициатив.
На сессии 29 июня справедливороссы предложили законопроект, упрощающий получение статуса "ветеран труда". А именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Депутаты "СР" отмечают, что более девяти тысяч жителей региона имеют право на получение звания "Ветеран труда Алтайского края", но удостоверяющих документов им не выдают.
Также фракция предлагает изменить закон о компенсации родительской платы за детский сад. Сейчас ее могут получить только многодетные семьи и семьи, имеющие прожиточный минимум на человека. "Справедливая Россия" предлагает расширить критерий нуждаемости до полуторакратной величины прожиточного минимума.
В планах — внести законопроект об изменением порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. Сейчас эта сумма фиксирована: 1800 рублей. "СР" предлагает начислять по размеру жилой площади.
Комментарии
Заголовок подправьте - сапсен плох читаитси. (как бэ 1 "на" личный сапсем)
кто ето СР и кто оно без ЕР "на власти"? Шило на мыло
Ога, видели уже... Даст бой и перебежит на сторону противника.
Алтайская "Справедливая Россия" готова дать бой партии на власти
Каждая партия даёт бой другой партии...а все вмести они дают бой народу Великой России.
Дед похож чем-то на Емешина, сын поди
Опять они прогорят, как и в прошлые годы, даже неинтересно на них смотреть- говорят много.
А не высоко ли замахнулись ребята, новость раструбили по всем сайтам, ну просто берегитесь и бойтесь, справедливая Россия идет наводить порядок, на деле опять жиденько надудонят и пропадут до следующих выборов, я вот об их благородных проектах за год не слышал ни разу
не, Вакаев больше похож на сына Емешина))
Да да, Терентьев просто спасатель, только ещё свежо воспоминание о прошлых выборах, а тогда полный набор - газеты, Миронов, халява..в общем все. И ведь проиграли, сразу всех кинули, работу свести перестали. Как можно голосовать за тех, кто вообще даже не показывает, чего добивается
Всё "ветеранами труда" прикрываются, пора создавать новые рабочие места.
А то молодёжи ветеранство не светит, как и пенсии.
А у них какие ресурсы имеются на то, чтобы такие заявления делать? Эта партия и люди в ней только говорить могут, при этом ничего не делая! Очень странно выглядят заголовки новостей про СР, как будто сенсация какая то! Но на деле это просто инфоповод попиарится на самих себе!!
Не, ну ребято откровенно заявляют, что подмахивать будут сильнее обычного, предупреждают ЕР, чтобы держались крепче...
Как филиал может "дать бой" головному офису?