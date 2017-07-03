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Больше, чем служба: репортаж с самого известного поста ГАИ в Барнауле

, ИА "Амител"
Кого из сотрудников ДПС отправляют работать на Новый мост и сколько раз в день сотрудник ГАИ желает счастливого пути

Фото: Оксана Исакова

Кто из жителей Барнаула не знает пост ГАИ на Новом мосту? Пожалуй, в краевой столице не найдется таких водителей. Но мало кто знает, какие там работают люди. Днем, ночью, в непогоду на посту всегда несут службу сотрудники ГИБДД. Люди, которые обязаны следить за по рядком на дороге. Те, кто должен предупреждать нарушения и аварии. Корреспондент Amic.ru побывал на самом известном посту ДПС Барнаула и в день ГИБДД МВД РФ рассказывает о людях, которые там работают.

О работе и родах

Пост ГАИ на Новом мосту среди сотрудников пользуется особым уважением. Говорят, здесь работают только лучшие, опытные инспекторы. Потому что очень высока ответственность. Кроме рядовых нарушений правил дорожного движения, на плечи постовых еще ложиться проверка большегрузов и пассажирских авто.

Александр Пахомов, лейтенант полиции, работает на "Новом мосту" уже не первый год. Рабочий день начинается в 6:30 утра. Проходит инструктаж наряда. Дежурный доводит ориентировки и сообщает о преступлениях и происшествиях на дорогах. Затем отдают приказ о заступлении на службу. Смена — двенадцать часов.

Постоянный поток машин не дает присесть ни на минуту, только если на обед. За смену инспектор ДПС на посту останавливает около восьмидесяти машин, половина из них-нарушители. Причины остановки разные. Также инспектор имеет право остановить не нарушивших правила для проверки документов. И всем водителям желает "счастливого пути". Получается не меньше 80-ти пожеланий за смену.

"После армии выбор пал на МВД. Пошел в ГАИ — еще с детства нравилось. После этого сразу начал работать, вот уже девять лет. Работа очень интересная, и если возникают какие-то трудности, мы просто их не замечаем. Я ни разу не пожалел о своем выборе. За девять лет работы я много чего и кого увидел. Если вспоминать самые яркие моменты на службе, то можно бесконечно перебирать в голове события и лица — их столько было. Ну, можно привести пример из самого запоминающегося — это когда мы принимали роды у женщины. Сейчас вспоминаю — смеюсь, а тогда было не до смеха."

В тот день "Скорая" не успела вовремя приехать. Инспекторам пришлось заменять акушеров. Роды прошли успешно, ребенок и мать здоровы.

"Начальник приезжает, а у моего коллеги рубашки нет — она пригодилась во время родов. Кстати, все прошло успешно, ребенок здоров", — вспоминает Александр.

За что останавливают

Водителю белой иномарки не повезло. Он ехал за рулем не пристегнутый. Инспектор попросил его остановиться. Подойдя к водителю , сотрудник ДПС представился — назвал свое имя, должность и звание и объяснил причину остановки.

На это нарушитель подал документы и выскочил из своего авто, сетуя на проезжающих мимо нарушителей — у кого свет не включен, кто-то с тонировкой едет. "Вон, по телефону говорит, почему его не остановили?" — возмущается водитель. Инспектор вежливо объясняет, причину — все заняты. Да, главное правило сотрудников — при любой ситуации соблюдать правила приличия. Поворчав, нарушитель идет в здание КП — оформляться. Сначала сотрудники "пробивают"машину на наличие нарушений. Это могут быть запреты на регистрацию, аресты по причинам задолженностей банкам или судебным приставам. А бывает и такое, что просто нет документов на машину. У нашего героя все документы в порядке, арестов нет.

Затем инспектор составляет протокол о нарушении. Штраф за непристегнутый ремень безопасности 500 рублей. Пока инспектор заполняет бумаги, нарушитель переминается с ноги на ногу, заглядывает в бланк, смотрит на часы. Наверное, торопится. Закончив писать, сотрудник автоинспекции отдает водителю все документы и бланки. И желает счастливого пути.

О коррупции и трезвости

Много на дороге нетрезвых водителей. Инспектор может рассказать множество таких историй. А еще о том, как такие водители пытаются откупиться. Буквально на днях "поймали" одного такого. Он хотел предложить взятку. Сотрудник увидел, как при разговоре с ним нарушитель начал расстегивать кошелек и предупредил о совершении уголовного преступления. "Подкупщик" свои действия прекратил. Со взятками все очень строго. Если инспектор ДПС взял деньги, о работе в МВД можно забыть.

"Очень часто попадаются нетрезвые водители. Они-то и пытаются "дать на лапу". Казалось бы — Новый мост все знают, что там идет пост круглосуточно, и все равно едут. Чем пьяные водители руководствуются, когда садятся за руль, не ясно. Из-за таких и происходит 80 процентов аварий на дорогах. Мало того, что они "под градусом", так еще и начинают "буянить". Но мы с этим справляемся. Доходило до того, что когда приезжает эвакуатор забирать машину, водители садятся в салон своего авто под предлогом забрать ценные вещи и не хотят выходить", — рассказывает капитан полиции Сергей Литвинов.

Больше, чем служба

Около здания КП стоит собачья будка. Оказалось, что на посту несут службу не только люди, но и собаки. Сначала мы решили, что обитатель будки убежал по своим делам. Инспектор рассказал на самом деле драматичную историю.

Однажды пришла на пост бездомная собака. Начали подкармливать ее. Собаку назвали Веркой. Сами не поняли как прикипели к ней, даже будку с вольером построили около здания КП. Шутили, что Вера служит на посту без выходных.

А потом Верка сильно подралась с собаками и начала болеть. Возили к ветеринару и покупали лекарства. Не помогло. Теперь будка одиноко стоит возле крыльца. Убрать ее с территории рука не поднимается.

О долге

Своей главной обязанностью инспекторы считают сокращение опасных ситуаций на дорогах. За рулем все больше нарушителей, а значит потенциальных виновников в ДТП. Поэтому правила дорожного движения с каждым годом становятся жестче. А у сотрудников ГАИ все больше работы.

Так что сегодня, 3 июля, сотрудники, кому повезло, вместе с женами поедут на отдых. Это уже стало традицией — так празднуют День ГАИ и Новый год. Конечно, отмечать будут сменами в разные дни. Потому что контроль за дорогой должен идти постоянно.

Автор: Оксана Исакова


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Комментарии

3.07.2017 13:46
- гость -

Кто из жителей Барнаула не знает пост ГАИ на Новом мосту? Пожалуй, в краевой столице не найдется таких водителей.

А про весовую знают все дальнобои Роисси)

0  0
3.07.2017 13:56
- гость -

Еду по трассе со скоростью 95 км/час, - как стоячего попутные обходят!
Если кого и обгоняю, позади упрется черт, с мордой хмыря и сигналит, мол уступи ему и по быстрее!

0  0
3.07.2017 14:01
- гость -

3.07.2017 13:56
- гость -
позади упрется черт, с мордой хмыря и сигналит

Резко в тормоз.

0  0
3.07.2017 14:46
- гость -

3.07.2017 13:56
- гость -
позади упрется черт, с мордой хмыря и сигналит

Тороз в кол, потом скажешь, типа, собака дорогу перебегала. Или лось!

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