С 2014 по 2017 год число детей, которые не обучаются в общеобразовательных организациях, сократилось на 23%, сообщает RT со ссылкой на Минобрнауки.

Речь идет о более чем 5,5 тыс. детей. "Изначально в 2014 году их было около 24 тыс., сейчас - примерно 18,5 тыс. детей", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, такое уменьшение во многом произошло благодаря сокращению на 19,6% числа детей, которые не обучаются по состоянию здоровья, и снижению на 14,56% детей-инвалидов.

Председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации "Институт демографии, миграции и регионального развития" Юрий Крупнов отметил, что с 2014 по 2017 год наблюдался рост числа детей школьного возраста.

Эксперт подчеркнул, что дети, которые пошли в школу в 2014 году, родились в 2007 году: "Как раз после этого года резко пошёл вверх рост рождаемости".

В прошлом году глава Минобрнауки России Ольга Васильева выступила за то, чтобы вновь обязать школьников убирать классы. Неделей ранее президент РФ Владимир Путин поддержал возвращение трудового воспитания в школьную программу, но подчеркнул, что полы дети мыть не должны.