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Перевод почти двух десятков отделений почтовой связи в Барнауле на сокращенный рабочий день стал настоящей проблемой для горожан — в региональном управлении ФПС возникшие трудности связывают с сезонностью.

Напомним, что некоторые пункты "Почты России" в краевой столице из-за нехватки сотрудников перешли на короткий рабочий день. Отсутствие свободных рук привело и к резкому увеличению нагрузки на сотрудников ряда отделений почтовой связи. Как итог — очереди и недовольство граждан оказанием услуг.

На данный момент количество отделений "Почты России", перешедших на "сокращенку", не изменилось. Как рассказала порталу Amic.ru главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная, в настоящее время таковых — 19.

В подобном формате почтовые пункты будут вынуждены работать до полного укомплектования сотрудниками.

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Когда это произойдет — сказать трудно. "Это связано с сезонностью. Лето в разгаре, у нас есть свободные вакансии, которые пока таковыми и остаются. Подобная проблема характерна не только для нашей организации, а в целом для рынка труда", — отметила собеседница.

Пока же остается констатировать, что более трети отделений почты в Барнауле испытывают кадровый голод. Всего, напомним, в краевой столице деятельность осуществляют 55 почтовых пунктов.