Фото: newspad.msk.ru
Перевод почти двух десятков отделений почтовой связи в Барнауле на сокращенный рабочий день стал настоящей проблемой для горожан — в региональном управлении ФПС возникшие трудности связывают с сезонностью.
Напомним, что некоторые пункты "Почты России" в краевой столице из-за нехватки сотрудников перешли на короткий рабочий день. Отсутствие свободных рук привело и к резкому увеличению нагрузки на сотрудников ряда отделений почтовой связи. Как итог — очереди и недовольство граждан оказанием услуг.
На данный момент количество отделений "Почты России", перешедших на "сокращенку", не изменилось. Как рассказала порталу Amic.ru главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Алтайского края Евгения Свободная, в настоящее время таковых — 19.
В подобном формате почтовые пункты будут вынуждены работать до полного укомплектования сотрудниками.
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Когда это произойдет — сказать трудно. "Это связано с сезонностью. Лето в разгаре, у нас есть свободные вакансии, которые пока таковыми и остаются. Подобная проблема характерна не только для нашей организации, а в целом для рынка труда", — отметила собеседница.
Пока же остается констатировать, что более трети отделений почты в Барнауле испытывают кадровый голод. Всего, напомним, в краевой столице деятельность осуществляют 55 почтовых пунктов.
Комментарии
А может, з\п надо нормальные платить, а не 8300?
Руководство сменилось. а Почта России продолжает деградировать.
Когда это произойдет — сказать трудно. "Это связано с сезонностью. Лето в разгаре, у нас есть свободные вакансии, которые пока таковыми и остаются. Подобная проблема характерна не только для нашей организации, а в целом для рынка труда", — отметила собеседница.
вроде и мрот с 1 июля дам повысил - и на тебе
Контракт предыдущего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова истёк 1 июля. В начале этого года прокуратура выявила злоупотребления в начислении премий руководителям компании. Следователи полагают, что Страшнов за последние годы необоснованно получил более 120 миллионов рублей.
Причина кадрового голода, обжорство руководства
А только воз и ныне там...
Причина кадрового голода - обесценивание труда(основных работников) и слишком высокая зарплата руководителей всех уровней.
В СССР труд рабочего ценился, а руководство не получало зарплату гораздо выше самых квалифицированных рабочих.
И еще была тарифная сетка на расценки труда, а северные и прочие коэффициенты платились в дополнение. Нынче же один коэффициент- столичный, а все остальные просто смех над регионами.
Ну не может Вова даже нормальную работу уже существующей структуры организовать. Всё о Украине и Сирии думает.
А где комментаторы с обычным "ничего страшного", "молодцы" и т.д.?
3.07.2017 14:24
- гость -
к Медведеву , я так понимаю у вас претензий нет и к олигархам тоже.
вас лично только один человек волнует, вот вопрос: с чего бы это такая слепота и избирательность?????