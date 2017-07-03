Первая неделя июля в этом году пришла к нам с дождями и не самой теплой погодой, а что приготовили барнаульцам культурные площадки и будет ли куда сходить на этой рабочей неделе, смотрите в нашем традиционном гиде.

Понедельник

Начать неделю можно с просмотра киноновинок, которые вы еще не видели. Среди стоящих фильмов "Трансформеры: Последний рыцарь", "Мумия", "Холодное танго", а также мультипликационная картина "Гадкий я 3".

Вторник

4 июля в Rock Pub (Союза Республик, 44А) состоится акустический концерт. Зрители услышат песни таких групп как "Земфира", "Сплин", "Наутилус Помпилиус", "Чайф", ДДТ, "Смысловые галлюцинации", Noize MC и других. На сцену выйдут барнаульские команды "Невесомость", дуэт "Bailar Bailar" и музыкант Дмитрий Ерушов. Начало в 19:00.

Среда

В среду откроется выставка известного барнаульского художника Алексея "Леки" Чеканова. Экспозиция получила название "Пока ходил за Дошираком", а увидеть ее можно будет в галерее "Бандероль".

Напомним, что "Лёка" Чеканов — это андеграундный художник и отчаянный нонконформист. Его творчество, как пишут искусствоведы "Бандероли", это всегда падение в неизвестную реальность. На выставке "Пока ходил за дошираком" художник представит свою графику: рисунки, выполненные в смешанной технике.

"Весёлая графика художника только с виду простодушна. Философия, абсурд, ирония и тонкий юмор в них зашкаливает. А авторские тексты, которыми художник дополняет рисунки, полны сарказма и размышлений о смысле всего вокруг. Смысла, который доступен, возможно, только по пути за дошираком", — комментируют в галерее.

Четверг

6 июля на большом экране появятся такие картины, как "Человек-паук: Возвращение домой" и триллер "Эксперимент "Офис". А детей стоит сводить на "Сказ о Петре и Февронии".

Пятница

Завершить рабочую неделю можно на концерте группы "Nоль-Три" в Rock Pub, начало концерта в 21:00 или на вечеринке "Самая лучшая пятница" в клубе "Garage" (Г. Исакова, 149а).